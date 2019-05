Joke Schauvliege (CD&V) vecht terug: zilveren medaille bij voorkeursstemmen Vlaams parlement Joeri Seymortier

27 mei 2019

11u17 3 Evergem Joke Schauvliege (CD&V) uit Evergem heeft zondag 43.428 voorkeurstemmen gehaald en haalt daarmee in Oost-Vlaanderen de tweede beste score op de lijsten van het Vlaams parlement.

Schauvliege moet enkel Guy D’Haeseleer van Vlaams Belang laten voorgaan, die tijdens de Vlaamse verkiezingen nog meer stemmen kreeg. Na haar ontslag als minister begin dit jaar, is deze mooie persoonlijke score een opsteker voor de Meetjeslandse politica. Ook al moet haar CD&V in Oost-Vlaanderen zowat vijf procent inleveren.

“Ik ben best trots dat ik de tweede meeste voorkeurstemmen in Oost-Vlaanderen gehaald heb”, reageert Joke Schauvliege de dag na de verkiezingen. “Ik heb de voorbije maanden veel tegenwind en kritiek gekregen. Maar het is in Vlaanderen nog altijd de kiezer die beslist. En blijkbaar waardeert die wel mijn werk, en ook de manier waarop ik aan politiek doe. Dat is voor mij een opsteker, en dat geeft mij energie om verder te doen.”

Hoe gestemd?

In haar eigen Evergem moet Joke Schauvliege wel nipt de duimen leggen, voor Kathleen Depoorter van N-VA. Die laatste haalt in haar thuisgemeente 2.344 voorkeurstemmen. Schauvliege haalt in Evergem 2.128 voorkeurstemmen. In heel wat andere Meetjeslandse gemeenten wordt Joke Schauvliege wel de onvervalste stemmenkampioen.

N-VA is in heel Evergem ook de grootste partij, zowel voor de Kamer als voor het Vlaams Parlement. Vlaams Belang staat op twee. De CD&V moet in Evergem tevreden zijn met een derde plaats.