Joke Schauvliege (CD&V) blijft met lege handen achter: “Met evenveel passie werk als parlementslid verder zetten” Evergemse politica géén minister en géén parlementsvoorzitter Joeri Seymortier

02 oktober 2019

10u42 7 Evergem Geen minister en geen voorzitter van het Vlaams parlement. Joke Schauvliege (49) uit Evergem blijft na de vorming van de nieuwe Vlaamse regering met lege handen achter. Ze wordt de komende vijf jaar dus gewoon parlementslid. “Iets wat ik voor mijn tijd als minister heel graag gedaan heb, en wat ik nu met evenveel passie verder zal doen. Gesteund door 43.000 mensen die voor mij gestemd hebben”, zegt Schauvliege.

Joke Schauvliege werd de voorbije dagen regelmatig genoemd als kanshebber om parlementsvoorzitter te worden. Maar die functie gaat nu naar N-VA en niet naar CD&V. Haar partij krijgt wel drie ministerposten, maar ook die gaan niet naar Oost-Vlaanderen. Hilde Crevits, Wouter Beke en nieuwkomer Benjamin Dalle worden de arena in gestuurd. Schauvliege blijft met lege handen achter, en moet tevreden zijn met een gewoon zitje in het parlement.

“De puzzel is wat hij is, en daar leg ik mij bij neer”, reageert Joke Schauvliege na een kort nachtje slapen. “Ik zal de komende vijf jaar mijn werk als parlementslid doen. Of dat niet wrang voelt na tien jaar als minister? Niet echt. Ik ben altijd realistisch geweest, en heb altijd beseft dat niemand voor altijd minister kan blijven. Ik heb het werk van parlementslid altijd graag gedaan toen ik nog geen minister was. Ik ga dat nu met evenveel passie verder doen. Ik heb een sterk mandaat gekregen met 43.000 voorkeurstemmen, en ik ga de Oost-Vlaamse belangen in het parlement echt verdedigen. Dat zal ook nodig zijn, want er zit maar één Oost-Vlaming in de Vlaamse regering (Matthias Diependaele uit Zottegem, red.). Je zal mij zeker horen in Brussel.”

Een wrang gevoel? Niet echt. Ik ben altijd realistisch geweest, en heb altijd beseft dat niemand voor altijd minister kan blijven. Joke Schauvliege

Joke Schauvliege werd in 1999 volksvertegenwoordiger, kwam in 2004 in het Vlaams parlement en werd in 2009 voor het eerst minister. “Dat ik genoemd werd als mogelijk parlementsvoorzitter is iets wat ik zelf ook in de media gelezen heb, maar dat was helemaal geen uitgemaakte zaak”, zegt Schauvliege. “Ik heb daar zelf nooit uitspraken over gedaan. Ik vond het zelfs vervelend dat het tijdens de onderhandelingen al over postjes ging. Of ik graag parlementsvoorzitter was geworden? Mocht de vraag mij gesteld zijn, dan had ik zeker ja gezegd. Maar parlementsvoorzitter zijn is eigenlijk meer een ceremoniële functie. Als politieker ben je wel een beetje monddood. Ik denk dat ik met mijn 43.000 voorkeurstemmen vanuit het parlement meer kan doen voor Oost-Vlaanderen. En daar ga ik mij nu ook voluit op toeleggen”, zegt Schauvliege nog.

Parlementsvoorzitter zijn is eigenlijk meer een ceremoniële functie. Als politieker ben je wel een beetje monddood. Joke Schauvliege

In Evergem blijft Joke Schauvliege ook gewoon gemeenteraadslid. In 2007 werd ze er schepen, maar toen ze in 2009 minister werd, moest ze in Evergem vervangen worden als schepen. Na de verkiezingen van oktober vorig jaar, werd Schauvliege in haar thuisgemeente gewoon gemeenteraadslid in de meerderheid.

