Jeugd Evergem heeft na tien jaar weer eigen ontmoetingsplek: “Na school konden we echt nergens terecht” Jeugdcentrum feestelijk geopend in voormalig café Las Vegas Joeri Seymortier

21 februari 2020

17u10 0 Evergem De tieners van Evergem hebben weer een eigen ontmoetingsplek. Vrijdag werd in de Kapellestraat in het hartje van de gemeente het nieuwe jeugdcentrum geopend. Niet alleen de jongeren, maar ook de buren kwamen mee feesten. Een naam heeft het nieuwe jeugdcentrum nog niet. Die mogen de jongeren nog tot zondagavond zelf kiezen.

Het is ondertussen bijna tien jaar geleden dat de jeugd van Evergem terecht kon in De Exploot, Den Orbit of Tentakel. Al die jaren was er geen jeugdhuis meer, maar daar komt nu verandering in. Het oud café Las Vegas wordt nu door de gemeente gehuurd, en dat is vanaf nu het nieuwe jeugdcentrum. De jeugd kwam hun jeugdhuis vrijdagmiddag feestelijk openen.

“Echt super tof dat we vanaf nu in ons eigen jeugdhuis terecht kunnen”, zegt Anna Dryhoul (15), die er samen met enkele vrienden en vriendinnen van de eerste minuut aan de deur stond. “Tot nu was er echt geen enkele plek in Evergem waar wij terecht konden. Na schooltijd bleven wij meestal nog wat rond de school hangen, maar ook daar werden we altijd weggestuurd. Nu kunnen we vrienden en vriendinnen ontmoeten in het jeugdhuis. Super goede zaak dat dit er nu is”, zegt Anna.

Na schooltijd bleven wij meestal nog wat rond de school hangen, maar ook daar werden we altijd weggestuurd. Nu kunnen we vrienden en vriendinnen ontmoeten in het jeugdhuis. Anna Dryhoul (15)

Schepen van Jeugd Kenny Ketels (N-VA) is blij met de realisatie. “Het is belangrijk dat jongeren tussen 12 en 20 jaar hun eigen stek hebben”, zegt de schepen. “Een plaats waar ze hun ding kunnen doen, maar waar discreet toch wat begeleiding is. Jongeren kunnen hier gewoon wat chillen in het salon of aan tafel. Je kan hier ook tafelvoetbal spelen of wat muziek draaien. Boven zijn er vergaderruimtes en gaan we een gameroom inrichten. Achteraan is er nog een leuk zaaltje, waar activiteiten of feestjes georganiseerd kunnen worden.”

Goede buren

Opvallende aanwezigen op het openingsfeest waren de buren. Mensen op leeftijd, maar duidelijk met een jong hart. “Wij komen graag eens kijken wat de jongeren hier allemaal gaan doen. We wonen in het centrum, dus we weten dat hier soms eens wat lawaai kan zijn. Ah, we zijn ook jong geweest. Laat die jongeren zich maar amuseren”, klonk het bij een glaasje cava.

Het jeugdhuis is voorlopig open op woensdag van 12 tot 19 uur, op vrijdag van 15 tot 1 uur en op zaterdag van 13 tot 1 uur. Onder de 16 jaar wordt geen alcohol geschonken. Tussen 16 en 18 jaar krijg je bier, maar geen sterke dranken. Het jeugdhuis promoot alcoholvrij feesten. Water kost amper een halve euro. Alcoholvrij bier krijg je voor 1 euro, terwijl een gewoon pintje 2 euro kost.

Tot zondagavond kan iedereen nog meestemmen voor een nieuwe naam van het jeugdhuis. De kanshebbers zijn ForEver, Optimist, Cadet, Doekee, De Kever, Knowhere of De Kameleon. Stemmen kan op www.evergem.be/naamjeugdcentrum.