Jaarlijkse fietslabelactie van politie: 571 tweewielers gemerkt Sam Ooghe

06 juli 2019

13u52 0 Evergem De politie van de zone Assenede-Evergem heeft de voorbije maanden 571 fietsen gratis gelabeld. Dat moet ervoor zorgen dat fietsen sneller teruggevonden worden na diefstallen.

De fietslabelactie van de politie is intussen een jaarlijkse traditie geworden. “Tijdens deze actie kon iedereen zijn fiets laten labelen”, aldus de politie in een persbericht. “Hierdoor is de fiets gemerkt en kan de eigenaar sneller geïdentificeerd worden als de fiets teruggevonden wordt. De acties liepen van april tot juli. In totaal werden 571 fietsen voorzien van een moeilijk uitwisbaar label.” Dat zijn zo'n 70 fietsen per week.

“Uiteraard kan iedereen tijdens de rest van het jaar tijdens de openingsuren van het ook nog op het hoofdcommissariaat terecht om de fiets te labelen”, is het advies van de politie. “Verder raden we de burger aan om zijn fiets met een degelijk slot vast achter te laten en het slot te bevestigen aan een in de grond vastgemaakt voorwerp.”

