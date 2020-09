Jaar lang werken aan Grote Sluis Evergem: “Noodzakelijke investering in belang van de Gentse Haven” Joeri Seymortier

08 september 2020

09u45 5 Evergem Vanaf eind dit jaar zullen grote herstellingswerken gebeuren aan de Grote Sluis in Evergem. Er wordt 2 miljoen euro geïnvesteerd.

Dat kreeg Vlaams parlementslid Vincent Van Peteghem (CD&V) te horen van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “De aanvang van de herstellingswerken is voorzien voor eind 2020”, zegt Vincent Van Peterghem. “Als alles volgens plan verloopt, zal de sluis in het voorjaar van 2021 een maand lang drooggezet worden voor de werken aan de sluisdeuren. De binnenvaart zal tijdens deze tijdelijke afsluiting van de Grote Sluis blijvend gebruik kunnen maken van de Kleine Sluis. Het einde van de werken is voorzien tegen begin 2022. Schippers zullen gedurende de herstellingswerken wel wat hinder ondervinden. Zo zal er een tijdelijke capaciteitsbeperking zijn van de Grote Sluis, en worden er langere wachttijden verwacht tijdens de werken. Maar de werken zijn echt nodig. Het sluizencomplex in Evergem is van groot belang voor ons Vlaams netwerk van waterwegen. Het verwerkt de binnenschepen die varen tussen North Sea Port, de Westerschelde, het kanaal Gent-Brugge en de Ringvaart. Het is een goede zaak dat de Vlaamse regering blijft investeren in deze cruciale schakel voor onze economie”, zegt Van Peteghem nog.