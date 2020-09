Inwoners Evergem kunnen weer vragen stellen op gemeenteraad, maar wel digitaal Joeri Seymortier

14 september 2020

11u50 0 Evergem De gemeenteraad van Evergem blijft voorlopig digitaal vergaderen, maar er wordt wel een mogelijk geboden aan de inwoners om opnieuw vragen te stellen aan de politici.

Evergem heeft al jaren een vragenhalfuurtje bij de start van de gemeenteraad. Maar omdat de gemeenteraad al een half jaar niet fysiek vergadert, maar wel via videochat, was dat onmogelijk. Daar komt verandering in. “Inwoners die vragen hebben voor de gemeenteraad, kunnen die nu ook digitaal stellen tijdens het vragenhalfuurtje”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “De eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 24 september. Je geeft je vraag op voorhand door via de website.”

Hoe ga je te werk? Je krijgt tijd tot de dag voor de vergadering om je vraag digitaal in te dienen via evergem.be/vragenhalfuurtje. Je installeert de app Microsoft Teams of Skype op je smartphone, tablet of computer met webcam. Een medewerker belt je dan tijdens het vragenhalfuurtje in, tussen 19.30 en 20 uur. Heb je geen computer, tablet of smartphone? Dan kan je je vraag voor de gemeenteraad doorgeven aan Evergem Info op 09/216.05.00. Tijdens het vragenhalfuurtje kan je dan een computer in Administratief Centrum Evergem gebruiken.