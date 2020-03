In tijden van verveling: bib Evergem brengt gratis boeken aan huis Joeri Seymortier

19 maart 2020

15u28 0 Evergem De bibliotheken van Evergem zijn gesloten tijdens de coronacrisis, maar er wordt nu gestart met een gratis dienst aan huis.

Als je in deze coronatijden graag een boek leest of film bekijkt, kan je die vanaf nu bestellen. De bibliotheek van Evergem brengt het materiaal gratis bij jou thuis. Gratis en voor niets. Je moet het materiaal wel bijhouden tot na de coronacrisis, wanneer de bibliotheken gewoon weer open gaan.

“Normaal is deze dienstverlening voorbehouden voor senioren en ouderen, maar tijdens de coronacrisis kan iedereen er gebruik van maken”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “Je moet lid zijn van de bibliotheek. We leveren maximum vijf materialen per persoon, en die kan je vinden in de online catalogus. Het moet gaan om materialen die aanwezig zijn in de bibliotheek Evergem, en niet om boeken uit Ertvelde en Sleidinge.”

Je kan de boeken bestellen via www.evergem.be of via 09/216.89.30.