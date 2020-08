IN BEELD: Dekenij Evergem te koop… en zo ziet het pand er uit Joeri Seymortier

08 augustus 2020

10u34 0 Evergem Evergem verkoopt de dekenij in het Eindeken 21. Er wordt gewerkt met een online verkoop.

Dinsdag 18 augustus start de online verkoop van de dekenij Evergem, en dat gebeurt online via Biddit. Wie een bod wil doen, moet zich inschrijven op de site van Biddit. De verkoop gaat dinsdag 18 augustus om 15 uur van start, en loopt tot 26 augustus 15 uur. Het pand is vrij vanaf de zomer van volgend jaar.

“Het pand is gelegen in het dorp van Evergem”, klinkt het bij Biddit. “De dekenij is volledig ommuurd, zodat je kan genieten van de nodige rust en privacy in de grootse tuin met vijver. Het gaat om een perceel van 2.790 vierkante meter. Het te renoveren hoofdgebouw werd oorspronkelijk gebouwd rond 1786, en is met zijn 482 vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte een gigantische woning. Dankzij de hoge plafonds en ramen voelen de ruimtes ruim en open aan. Op het gelijkvloers is er een inkomhal, grote dubbele living, keuken en een extra kamer. Op het eerste verdiep zijn er verschillende kamers met sanitaire voorzieningen en een badkamer. Tenslotte is er een vaste trap naar het niet-ingerichte open zolderruimte. Naast het hoofdgebouw zijn er ook enkele bijgebouwen met onder andere een garage die uitgeeft op de straat aan het Eindeken.”

Bezoeken aanvragen op kantoor@notariaatevergem.be.