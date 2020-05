Iedereen deze zomer in eigen land? Evergem versoepelt regels voor speelstraten Joeri Seymortier

30 mei 2020

14u22 0 Evergem Evergem versoepelt de regels voor de speelstraten. Omdat meer mensen in eigen land gaan blijven, zullen speelstraten langer dan vier weken kunnen.

Normaal moesten speelstraten in Evergem voor 1 maart aangevraagd worden, maar de gemeente laat nu extra aanvragen toe. “We willen niet dat de zomer door de coronacrisis helemaal in het water valt. Een speelstraat kan een leuk alternatief zijn”, zegt schepen van Jeugd Kenny Ketels (N-VA). “Je kan dit jaar ook langer dan vier weken een speelstraat inrichten. Er zijn wel geen extra activiteiten met animatoren. De regel dat het niet ‘7 dagen op 7’ gedurende een hele dag kan, blijft behouden. Er moeten minstens twee halve dagen per week vrijgehouden worden. Zo houden we rekening met eventuele bezoekers, de afvalophaling of leveranciers. Elke speelstraat heeft een of meer verantwoordelijken, dat zijn de meters en peters. Zij vragen de speelstraat aan en verzamelen handtekeningen van de buurtbewoners. Zeventig procent van de inwoners moet akkoord zijn om een speelstraat te kunnen inrichten.”

Vraag je speelstraat aan via evergem.be/speelstraat of 09/216.05.00, minstens drie weken voor je wil van start gaan.