Horeca Evergem mag nu ook parkeerplaatsen inpalmen voor gezellige zomerterrassen Joeri Seymortier

31 januari 2020

16u01 0 Evergem De zomer wordt nog leuker in Evergem. Horeca mag nu ook parkeerplaatsen inpalmen om daar gezellige terrassen in te richten.

Evergem heeft een nieuw terrassenplan klaar. Tot nu konden horecazaken enkel een terras maken als ze een voetpad hadden, dat breder was dan anderhalve meter. “Nu hebben we ook een oplossing gevonden voor horecazaken zonder breed voetpad voor de deur”, zegt schepen Kathleen De Poorter (N-VA). “Die cafés en restaurants kunnen nu ook gebruik maken van parkeerplaatsen voor hun deur. Dat kan natuurlijk enkel na aanvraag en na goedkeuring door het schepencollege. Vanaf 1 maart zal een horecazaak gratis gebruik kunnen maken van openbaar domein, voetpad of parkeerplaats, om een terras uit te baten. Het terrassenplan kreeg vorm om de horeca in onze gemeente een boost te geven. We zijn ervan overtuigd dat het kunnen genieten van een terrasje in eigen gemeente voor onze burgers deze zomer een aangename belevenis wordt.”

“Scheefgetrokken situatie”

Vlaams Belang ziet de nieuwe regel niet zitten. “Dit is pure discriminatie”, zegt raadslid Fernand Deliaert van het Vlaams Belang. “Wanneer ik mijn keuken ga uitbreken en een container huur, dan moet ik betalen om een parkeerplaats drie dagen te gebruiken. Horecamensen die geld verdienen aan hun terras, moeten niet betalen voor die parkeerplaats. Totaal scheef getrokken situatie”, vindt de man.

Behalve Vlaams Belang keurden alle partijen het nieuwe terrasreglement goed.