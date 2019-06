Hans Bourlon, CEO Studio 100, komt woensdag naar Unizo Evergem Joeri Seymortier

17 juni 2019

16u55 5 Evergem Hans Bourlon, de CEO van Studio 100, komt op woensdag 19 juni naar Unizo Evergem.

De middenstand van Evergem ontvangt de succesvolle zakenman die het boek ‘De blik van Bourlon’ geschreven heeft. Het is een verhaal over ondernemen, zelfrelativering en het leven zelf. Om 19 uur is er ontvangst met welkomstdrink, om 20 uur volgt de lezing van Hans Bourlon en nadien is er nog een netwerkreceptie met hapjes. Bij het naar huis gaan krijgt iedereen het boek ‘De blik van Bourlon’ mee naar huis. Het event vindt plaats in de gebouwen van Mig Motors, Jacques Parijslaan 18 in Evergem.

Leden van Unizo betalen 25 euro, niet-leden betalen 40 euro. Inschrijven: www.unizo.be/hansbourlon.