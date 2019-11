Haantjen in Belzele krijgt nieuwe rijweg Joeri Seymortier

01 november 2019

09u06 0 Evergem In de periode van 4 november tot 20 december plant de gemeente Evergem asfalteringswerken in het Haantjen in Belzele.

De straat wordt dan afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding voorzien via Kleine Moerstraat, Belzeelsestraat, Oosteindestraat, Kromvelde, Biezenstraat, Linde en de Meistraat. Fietsers worden omgeleid via Lievegem.

Info: www.evergem.be.