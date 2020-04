Gymjuf Martine verlaat Sint-Franciscus Evergem (met bloemen, maar zonder echt feestje) Joeri Seymortier

09u23 7 Evergem Gymjuf Martine De Wit (62) heeft afscheid genomen van de Vrije Basisschool Sint-Franciscus in Evergem. Met bloemen, maar door de corona zonder groot afscheidsfeest.

Juf Martine stond 39 jaar in het onderwijs. Eerst in Mol, maar na haar huwelijk kwam ze naar Evergem. Een groot afscheidsfeest op school kan nu niet, maar toch zijn collega’s en leerlingen haar niet vergeten. Meester Guy Claeys ging haar thuis een groot boeket afgeven, in naam van het hele schoolteam. Voor haar woning werd ook een grote krijttekening gemaakt, om haar te bedanken. Vrijdag wordt ook nog een onlinequiz gehouden, die in het teken zal staan van het afscheid van de gymjuf. De school lanceerde ook al een oproep aan leerlingen en oud-leerlingen om kaartjes en tekeningen te sturen voor Martine. Zo heeft ze er ondertussen al tachtig ontvangen. “Geen afscheidsfeest, maar toch leuk dat mijn collega’s en leerlingen mij niet vergeten zijn”, zegt juf Martine nog.