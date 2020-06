Guy Bracke stak duizenden kinderen veilig de straat over Joeri Seymortier

30 juni 2020

11u09 0 Evergem De gemeentelijke basisschool Wippelgem bij Evergem heeft gemachtigd opzichter Guy Bracke in de bloemetjes gezet.

Guy Bracke was jarenlang een vertrouwd gezicht aan de schoolpoort van de gemeenteschool in Wippelgem. “Al jaren helpt Guy Bracke als gemachtigd opzichter de kinderen van de gemeentelijke basisschool Wippelgem veilig de straat over”, zegt schepen Kenny Ketels (N-VA) . “Hij deed dat steeds met een brede glimlach. Omdat dit zijn laatste schooljaar is, hebben de kinderen Guy in de bloemetjes gezet om hem te bedanken. We zijn Guy zeer dankbaar voor zijn grote inzet.”