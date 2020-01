Grootouders geven speeltuigen voor speelplaatsen De Regenboog Joeri Seymortier

10 januari 2020

14u50 0 Evergem Er staat een pak nieuw speelgoed op de speelplaatsen van basisschool De Regenboog in Ertvelde. Het geld komt van de grootouders.

De leerlingen van De Regenboog spelen op aparte speelplaatsen, ingedeeld per leeftijdsgroepen. Op elk van de speelplaatsen is er nu nieuw speelgoed. “Tijdens het grootouderfeest in november 2019 konden alle oma’s en opa’s vrijwillig meedoen aan een spelletje met een bijdrage naar keuze”, zegt directeur Marie-Rose Van de Velde. “Met de opbrengst werd duurzaam en multifunctioneel speelgoed gekocht voor de drie speelplaatsen. Op halve bogen en rolli’s kunnen onze leerlingen liggen, balanceren of hun evenwicht oefenen, maar we kunnen er ook een kinderforum mee bouwen voor gesprekken of knusse babbels. De comfortabele ligzetels zijn dan weer een extra aanvulling voor ons leesterras op een andere speelplaats.”