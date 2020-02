Groen Evergem wil nachtaanbod voor bus en trein: “Vanuit Gent moet je nu al om 21.15 uur de laatste trein nemen” Joeri Seymortier

16 februari 2020

08u32 0 Evergem Groen Evergem pleit voor een nachtaanbod voor openbaar vervoer. Bussen en treinen zouden later op de avond moeten rijden.

Groen Evergem voerde actie om de eis kracht bij te zetten. Om na een avondje uit in Gent terug thuis in Evergem te geraken, moet je vandaag al om 21.15 uur de laatste trein nemen. “Het aanbod van bus en trein is de laatste jaren stelselmatig achteruit gegaan”, zegt Naan Colman, voorzitter van Groen Evergem. “Als het openbaar vervoer echt een alternatief wil zijn voor de wagen, dan moet er meer, beter en betaalbaar openbaar vervoer komen. Samen met kamerlid Kim Buyst en Vlaams parlementslid Björn Rzoska willen wij als Groen Evergem werk maken van een uitbreiding van het aanbod in openbaar vervoer ’s avonds, en van een nachtaanbod op de grote lijnen. In een slim mobiliteitssysteem is er dag en nacht een beschikbaar alternatief. Er is dringend nood aan meer investeringen in treinen, trams en bussen, ook na acht uur ’s avonds.”