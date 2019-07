Groen Evergem: “Achterstege te gevaarlijk voor fietsers” Joeri Seymortier

Evergem Groen Evergem vraagt de gemeente om de Achterstege veiliger te maken voor fietsers en zwakke weggebruikers.

Door de lange files aan het kruispunt Brico, zoeken steeds meer chauffeurs alternatieven. “Fietsers die tijdens de spits via Achterstege naar Durmakker en Waalbrug rijden, belanden steevast in een file met aanschuivende voertuigen”, zegt raadslid Paul De Neve (Groen). “Mee in de file wachten is de enige veilige optie. Rechts is er immers geen fietsstrook en amper plaats om te passeren. Tussen de auto’s laveren is al zeker niet aan te bevelen. Alternatieven waardoor je de file ontloopt door via het voetpad rechts te rijden of de file langs links voorbij te rijden zijn niet toegelaten en ook levensgevaarlijk als er een tegenligger komt. We moeten fietsen daar echt veiliger maken. Alleen zo kunnen we meer mensen overtuigen om ook effectief meer de fiets te nemen.”

Schepen van Mobiliteit Lucas Van der Meersch (CD&V) erkent het probleem, en wil het dossier bespreken op de Verkeerscommissie. Wellicht wordt Achterstege wel te smal om daar een fietspad te realiseren.