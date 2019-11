Graven Sleinse oorlogsslachtoffers opgeknapt Anthony Statius

10 november 2019

11u29 0 Evergem In het kader van 11 november werden de graven van de Sleinse oorlogsslachtoffers opgeknapt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er in Sleidinge 18 slachtoffers.

Op zondag 19 mei 2019 was het exact 75 jaar geleden dat er zeven burgerslachtoffers vielen bij het bombardement van de geallieerden op de Calcutta-fabriek in Sleidinge. Op 20 mei 1940 lieten nog eens vijf mensen het leven en bij de aftocht van de Duitsers vielen er in september 1944 ook nog enkele burgerslachtoffers. In totaal lieten er 18 mensen het leven in Sleidinge. Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van deze zwarte pagina in de Sleinse geschiedenis, kwam Jan Van de Walle met het idee om de graven van de op de begraafplaats van Sleidinge in ere te herstellen.

“Ook de burgerslachtoffers mogen nooit vergeten worden’” zegt Jan. “Sommige grafstenen lagen er verkommerd bij, anderen worden wel mooi onderhouden door familie. Samen met Thomas Daelemans heb ik de grafstenen van de slachtoffers opgepoetst en nadien voorzien van nieuwe kiezels om onkruidvorming te voorkomen. Verder werd er aandacht geschonken aan de belettering, omdat deze niet meer leesbaar was.”

Wie meer info heeft over de burgerslachtoffers kan altijd contact opnemen met Jan via 0473/27.17.00.