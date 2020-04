Goed nieuws uit rusthuis Ter Hollebeke Sleidinge: “Alle personeelsleden testen negatief” Joeri Seymortier

24 april 2020

15u02 3 Evergem Uit een test van al het personeel van rusthuis Ter Hollebeke in Sleidinge, blijkt dat geen enkel personeelslid positief test op Covid-19.

In Ter Hollebeke in Sleidinge waren er tot nu geen bevestigde besmettingen bij bewoners of personeelsleden. “De personeelsleden zijn de enige personen die sinds de lockdown van het wooncentrum nog direct contact hebben met de bewoners”, zegt voorzitter Patrick Huyghe van het Zorgbedrijf Meetjesland. “Het is dus belangrijk om te weten of de personeelsleden al dan niet besmet zijn, ook al vertonen ze geen symptomen. De testing van het personeel van Ter Hollebeke vond plaats op woensdag 22 april. In Ter Hollebeke was er nog geen bevestigde besmetting bij bewoners of personeelsleden. Alle personeelsleden testen nu ook negatief. Met deze goede testresultaten is de kans op besmetting bij de bewoners bijgevolg een heel stuk kleiner geworden. Ook al beseffen we dat dit om een momentopname gaat.”

Ook in de andere woonzorgcentra van Zorgbedrijf Meetjesland zal getest worden.