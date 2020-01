Gestolen ‘zwijntje’ Bistro 34 nog niet terug Joeri Seymortier

06 januari 2020

14u09 2 Evergem Het gestolen spaarvarken van Bistro 34 op het Hoeksken in Evergem is nog niet terecht. De klanten geven ondertussen massaal extra drinkgeld.

Tussen kerst en Nieuwjaar werd in Bistro 34 in Evergem het spaarvarken gestolen, met daarin het drinkgeld van het horecapersoneel. Dat zwijntje stond op de toog en werd door een klant meegenomen. Er zijn camerabeelden, maar de uitbaters van Bistro 34 wilden de dieven eerst de kans geven om het zwijntje terug te brengen. Dat is ondertussen nog altijd niet gebeurd, dus wordt de politie ingeschakeld. “Er zat ongeveer 300 euro in het spaarvarkentje. Dat is het personeel dus kwijt. Maar de klanten hebben de voorbije dagen massaal extra drinkgeld gegeven, om ons personeel zo een hart onder de riem te steken”, klinkt het nog bij Bistro 34.