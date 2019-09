Gentse paardenlookworst van Noyen uit Evergem: “Met niets te vergelijken, het heeft een unieke smaak en textuur” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Jeffrey Dujardin

07 september 2019

07u01 0 Evergem “Het begon allemaal in 1923 in de Gentse Noordstraat met een slagerij”, zegt Bart Dewaele, die instaat voor de productontwikkeling bij nv Noyen. Bijna 100 jaar later wordt de Gentse paardenlookworst exclusief gemaakt bij hen. “Het is met niks te vergelijken, een unieke smaak en textuur.”

De paardenlookworst was begin negentiende tot de tweede helft van de twintigste eeuw de ‘worst’ voor de armere buurt. Vooral in die arbeidersbuurten had de worst veel succes, ze was mager en voedzaam. “Paardenvlees was toen een toegankelijk product. Er waren meer paarden dan nu en ze werden bekeken als een werktuig. De paardenlookworst werd vroeger door de paardenbeenhouwers gemaakt, het was een van hun belangrijkste producten. Toen onze worst ontstaan is, waren er nog maar enkele beenhouwers die de paardenlookworst verkochten”, weet Bart. “De populariteit was verlopen. Julien Noyen kocht in 1975 het recept over van beenhouwer Colle uit de Kerkstraat. Uit de echte Gentse arbeidersbuurt. Julien heeft de worst terug in de markt gezet.”

Enige fabrikant

Het bedrijf is nog de enige fabrikant van de Gentse paardenlookworst. “Vroeger maakten veel beenhouwers het, nu is het exclusief te vinden bij ons. Het is door de jaren heen een nicheproduct geworden. Daarom hebben we vijftien jaar geleden ook besloten een aanvraag tot erkenning als streekproduct in te dienen. De afgelopen decennia is de worst wel in elke frituur in het Gentse te vinden.”

De smaak van de worst is met niks te vergelijken, meent Bart. “Het heeft een typische smaak en structuur. Het vlees is zeer mager, het heeft amper een vetgehalte van zes procent. Daardoor heb je een stevige beet en een volle smaak. Natuurlijk heb je ook de typische smaak van paardenvlees. De worst kan zowel koud als warm gegeten worden.”

Steunpilaren

Momenteel maakt het bedrijf tussen zeventien- en achttienduizend worsten per maand. “Uiteindelijk is het nog altijd datzelfde authentieke recept en dezelfde bereidingswijze.” De worsten bestaan uit een mengsel van paardenvlees, aardappelzetmeel, water, zout en hulpstoffen. Die worsten worden gekookt en dan gedroogd. “We zijn al vier generaties bezig en we moeten natuurlijk ook naar de toekomst kijken”, gaat Bart verder. “Daarom is authenticiteit en betrokkenheid enorm belangrijk voor ons. We wilden terug naar de oorsprong, naar het lokale verhaal. Daarom zijn enkele pijlers enorm belangrijk voor ons: het contact met de boeren, alles lokaal en eerlijke prijzen. Alleen zo kunnen we samen groeien naar verbetering en steunen we de lokale boeren. Dat zie je ook op de werkvloer, onze mensen zijn meer betrokken bij het product en de ambacht die erachter zit.”

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.