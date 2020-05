Gemeentescholen Evergem klaar voor heropstart op 15 mei: klasgroepen gehalveerd, eerste en zesde leerjaar eerst van start Joeri Seymortier

08u25 0 Evergem De gemeentelijke basisscholen van Evergem zijn klaar voor de heropstart die op vrijdag 15 mei gepland is.

De leerlingen van het eerste en zesde leerjaar van de gemeentelijke basisscholen van Belzele, Evergem, Sleidinge en Wippelgem worden op vrijdag 15 mei terug op school verwacht. “Na een positieve evaluatie van deze eerste lesdag mogen vanaf maandag 18 mei ook leerlingen van het tweede leerjaar terug naar school”, zegt schepen Kenny Ketels (N-VA). “Voor alle andere leerlingen is afstandsonderwijs voorzien. De scholengemeenschap heeft alle nodige veiligheidsmaatregelen getroffen voor de kinderen en het personeel. Zo worden de klasgroepen gehalveerd, is er extra aandacht voor handen wassen en afstand bewaren, worden er zones afgebakend op de speelplaatsen, en blijven de leerlingen in hun contactbubbel voor de lunch. Het onderhoudspersoneel staat paraat om met bijzondere zorg het onderhoud en de hygiëne binnen de school voor hun rekening te nemen.”

Noodopvang

Er is ondertussen ook al noodopvang in de scholen. “De scholen garanderen noodopvang in alle Evergemse basisscholen”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Ze doen dat samen met de kinderbegeleiders van de dienst Jeugd, telkens van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur. Je moet hiervoor inschrijven. De opvang is gratis tijdens de schooluren. Voor en na de schooluren en op woensdagnamiddag is het betalend.”