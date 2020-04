Gemeenteraad Evergem vergadert digitaal: 33 gemeenteraadsleden elk in hun kot Joeri Seymortier

22 april 2020

08u33 0 Evergem De gemeenteraad van Evergem vergadert deze maand opnieuw digitaal, met de 33 gemeenteraadsleden elk in hun kot.

De gemeenteraad van Evergem vergadert donderdag via digitale kanalen. “We volgen de richtlijnen van de hogere overheid strikt op en behouden enkel de noodzakelijke vergaderingen”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Net zoals in maart, vindt ook de gemeenteraad van april plaats zonder publiek. Na een overleg met alle fractieleiders is gezamenlijk beslist om een digitale gemeenteraad te houden via het platform Cobra. De fractieleiders kwamen op donderdag 16 april wel samen om de punten voor te bereiden. Ook ik als burgemeester en Lucas Van der Meersch als voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf waren aanwezig. Natuurlijk volgens alle regels van de social distancing. De 33 raadsleden van de gemeente kregen de punten digitaal doorgestuurd, en kunnen voor donderdag 23 april een standpunt innemen. Deze standpunten worden gebundeld in de notulen. Dit wordt beschouwd als een volwaardige gemeenteraad.”