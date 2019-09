Gemeentelijke basisschool Sleidinge zet hoed op: “Hoedje af voor onze leerlingen” Joeri Seymortier

09u58 0 Evergem De leerkrachten van de gemeentelijke basisschool in Sleidinge bij Evergem zijn het schooljaar stijlvol gestart, en kwamen allemaal met een hoed naar school.

Waregem Koerse was vorige week, maar in Sleidinge werden de hoeden op maandag 2 september uit de kast gehaald. “We proberen er altijd een onvergetelijke eerste schooldag van te maken”, zegt directeur Christine. “Alle leerkrachten hebben hun mooiste, leukste of gekste hoed op gezet. We hebben ook de ouders gevraagd om met een hoed naar school te komen. Ons jaarthema is ‘Hoedje af: een pluim voor jou!’. Met het dragen van hoeden werd dat meteen duidelijk gemaakt”, klinkt het nog.