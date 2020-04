Gemeente Evergem verkoopt beschermde dekenij: “Afgooien en verkavelen kan niet” Joeri Seymortier

23 april 2020

12u08 0 Evergem De gemeente Evergem gaat de dekenij in het Eindeken 21 verkopen. Een beschermd dorpsgezicht, dus het kan niet uit het straatbeeld verdwijnen.

Er wordt een openbare verkoop georganiseerd via ‘Biddit’. Dat is een online platform om vastgoed te kopen onder begeleiding van een notaris. “De dekenij is een beschermd monument sinds 1995”, zegt schepen Filip Huysman (CD&V). “Het perceel heeft een oppervlakte van 2.790 vierkante meter. De dekenij is met zijn ommuurde tuin en toegangspoort een echt ‘dorpsgezicht’. Sinds 2009 is het zelfs beschermd bouwkundig erfgoed. Nu we het gaan verkopen aan een private eigenaar, moeten de Evergemnaren niet vrezen dat deze vaste waarde uit de dorpskern verdwijnt. Aangezien het gebouw beschermd is, blijft alles behouden: de vijver, de ommuurde tuin en de bomen. Het perceel kan dus niet verkaveld worden. De geschatte prijs voor het ruime herenhuis en de bijhorende tuin is bepaald op 560.000 euro. Wanneer de verkoop precies zal plaatsvinden, is nog niet bekend.”