Gemeente Evergem lanceert centraal infopunt voor de burger Joeri Seymortier

03 oktober 2019

14u21 1 Evergem De gemeente Evergem lanceert een centraal infopunt, waar je voortaan met al je gemeentelijke vragen terechtkan.

Het nieuwe centraal infopunt krijgt de naam Evergem Info. “De medewerkers van Evergem Info beantwoorden alle vragen van de burgers”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Je kan je vraag stellen via telefoon, chat, WhatsApp, e-mail en sociale media. Daarnaast word je door dit team geholpen aan drie info- en afhaalpunten op verschillende locaties in onze gemeente. Met de start van Evergem Info zal heel wat dienstverlening door dit team gebeuren. Voor de overige dienstverlening word je doorgeschakeld naar de specialisten.”

Het algemeen nummer van Evergem Info is 09/216.05.00. Je kan ook terecht op de website www.evergeminfo.be. De infopunten kunnen ook fysiek bezocht worden in het gemeentehuis van Evergem, het administratief centrum in Sleidinge-Dorp, en in het lokaal dienstencentrum Het Hoeksken in Evergem. “De veertien medewerkers van Evergem Info helpen je graag verder met al je vragen, suggesties en meldingen”, zegt burgemeester De Maertelaere nog.