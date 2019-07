Gemeente Evergem en Infrabel willen zoveel mogelijk spoorwegovergangen weg Joeri Seymortier

01 juli 2019

10u04 0 Evergem De gemeente Evergem en Infrabel willen zoveel mogelijk vermijden dat fietsers en autobestuurders in de gemeente nog spoorwegen moeten kruisen.

De gemeente Evergem sluit daarom een princiepsovereenkomst af met Infrabel om het traject van spoorlijn L58 op termijn conflictvrij te maken. “In Evergem zijn er vandaag nog elf overwegen die momenteel het verkeer rechtstreeks kruisen”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “De spoorwegbeheerder bekijkt nu om dat de veranderen, en onderzoekt de mogelijkheid om fiets- of voetgangerstunnels te maken, overwegen te sluiten, bruggen te bouwen of zelfs een tunnel voor het autoverkeer te maken. Wanneer er iets op het terrein zal veranderen is onduidelijk. De effectieve uitvoering van dit streefbeeld wordt nog verder bestudeerd en uitgetekend, in functie van de verkeerstechnische mogelijkheden en het beschikbare budget.”

Infrabel stelt ook gronden ter beschikking om de fietssnelweg F42 in Evergem mogelijk te maken. “Als deze fietssnelweg helemaal klaar is zal een fietser vanuit Eeklo veilig en conflictvrij via Waarschoot, Sleidinge en Evergem naar Gent kunnen fietsen”, zegt schepen Van der Meersch nog.