Gemeente Evergem: “Betaal bij voorkeur digitaal” Joeri Seymortier

13 september 2019

11u57 0 Evergem De gemeente Evergem doet een oproep aan alle inwoners om bij betalingen bij gemeentediensten, zoveel mogelijk digitaal te betalen.

Per locatie werd het betaalsysteem onder de loep genomen. “Gemeente Evergem is al een tijd bezig met projecten rond dienstverlening”, zegt schepen Filip Huysman (CD&V). “Eén project draait rond de manier van betalen in onze gemeentelijke locaties. Vanaf september betaal je als klant maximaal digitaal. Elke locatie werd aangepast. In het gemeentehuis van Evergem kan je betalen via Bancontact, en cash via een betaalzuil. In de administratieve centra in Sleidinge en Ertvelde kan je enkel nog via Bancontact betalen. Ook op het recyclagepark betaal je vanaf nu enkel nog met Bancontact. In de bibliotheken wordt gevraagd om zoveel als mogelijk digitaal te betalen. In de sporthal en het cultuurcentrum wordt de combinatie van Bancontact en cash behouden.”

Waarom deze beslissing? “We willen zo weinig mogelijk kassa’s voor cash geld binnen ons bestuur. Bovendien hebben digitale kassasystemen een rechtstreekse link met de boekhouding. We vermijden ook onnodig extra werk en spelen in op nieuwe trends en technologieën. Je kan ook overal contactloos betalen”, zegt schepen Huysman nog.