Geen woningen meer mogelijk aan Hoge Wal: Evergem schrapt 10 hectare woongebied Joeri Seymortier

04 juni 2020

13u58 0 Evergem Er komen definitief geen woningen tussen het zwembad en de Walprijestraat in Ertvelde bij Evergem. De gemeente schrapt tien hectare woongebied.

Het gemeentebestuur van Evergem heeft in het verleden al heel wat stappen gezet om open ruimte te vrijwaren, en dat doet nu opnieuw. Deze keer in deelgemeente Ertvelde, in de buurt van de sportsite Hoge Wal.

“Vorig jaar werd de procedure gestart om meer dan 150 hectare woonuitbreidingsgebied te schrappen in onze gemeente”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “We hebben nu ook beslist om nog eens tien hectare woongebied te schrappen aan de Hoge Wal in Ertvelde. Het gaat om de zone tussen de verkaveling aan het zwembad en de Walprijestraat. Dat gebied is grotendeels ‘overstromingsgevoelig’ gebied. Dat is sowieso niet interessant om op te bouwen. Het kan dus beter dienst doen als groene buffer en gebied voor waterinfiltratie. Zo voorkom je ook wateroverlast in de bebouwde zones. Open ruimtes zorgen ook voor biodiversiteit, en zorgen ook voor verkoeling bij hittedagen.”

Met de aanpassing van het plan wil de gemeente Evergem niet alleen de open ruimte beschermen, maar ook extra zaken mogelijk maken. “We willen met het aangepaste plan ook de mogelijkheid voorzien om een evenementenparking aan te leggen rond de Hoge Wal, en de verhuur van de Chirolokalen mogelijk te maken”, vult burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) nog aan.