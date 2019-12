Geen wekelijkse markt in Ertvelde op kerstdag en Nieuwjaar Joeri Seymortier

18 december 2019

11u50 3 Evergem Er is op kerstdag en Nieuwjaar geen wekelijkse marktdag in Ertvelde bij Evergem.

“Op woensdag vindt altijd de wekelijkse markt plaats in Ertvelde”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “Kerstdag en Nieuwjaar vallen op woensdag, dan gaat de wekelijkse markt in Ertvelde niet door.”

Je kan tijdens de feestperiode wel nog naar de wekelijkse markten in Evergem-centrum en in Sleidinge. In Evergem-centrum is dat zaterdag van 8 tot 12 uur. In Sleidinge kan je langs de marktkramen slenteren van 8 tot 12 uur.