Geen Levensloop Evergem dit weekend, maar Lennert gaat toch 24 uur bewegen Joeri Seymortier

18 juni 2020

16u00 1 Evergem Evergem kan door de coronacrisis dit weekend geen Levensloop organiseren, maar Lennert Grawet gaat toch 24 uur bewegen.

Lennert Grawet zit in de organisatie van Levensloop Evergem en wil niet bij de pakken blijven zitten. Normaal zou op zaterdag 20 juni het startschot gegeven worden van de vierde Levensloop in Evergem. Maar dit is helaas met een jaar uitgesteld, naar juni 2021”, zegt Lennert Grawet. “Omdat de strijd tegen kanker niet stilvalt, vond ik dat we ‘ons’ Levensloopweekend niet zomaar konden laten passeren. Daarom besliste ik om toch iets te doen. Ik ga 24 uur lang ‘bewegen’ op de site Hoge Wal in Ertvelde. Ik start zaterdag om 15 uur en hoop 24 uur later een laatste rondje soepel af te werken. Dat zal je met live-updates kunnen volgen op de Facebookpagina van Levensloop Evergem.”

Lennert zamelt meteen ook geld in. Wie hem wil steunen kan dat doen via https://www.levensloop.be/participants/lennert-grawet.