Geen feest voor 100 jaar Landelijke Gilde Ertvelde, wel fotozoektocht in de plaats Joeri Seymortier

11 mei 2020

16u40 0 Evergem Landelijke Gilde Ertvelde bestaat 100 jaar, maar kan dat door het coronavirus niet uitgebreid vieren. Er komt een fotozoektocht in de plaats.

“We hadden onze honderdste verjaardag graag uitgebreid gevierd in het weekend van 12 tot 14 juni”, zegt voorzitter Patrick Dellaert. “Maar dat kan nu niet. We schuiven de viering door naar het weekend van 20 tot 22 augustus 2021. Dit jaar organiseren we van 15 mei tot en met 16 augustus wel een fotozoektocht waar zowel leden als niet-leden gratis kunnen aan deelnemen. Er zijn leuke prijzen te winnen van onze lokale handelaars, die we hiermee willen steunen in deze moeilijke periode.”

De zoektocht is ongeveer 18 kilometer. Deelnameformulieren zijn te downloaden via onze website: https://ertvelde.landelijkegilden.be. Formulieren zijn ook te verkrijgen bij slagerij Kristof, Dranken Van Gaeveren, slagerij Johan &Inge en Boon in Ertvelde.