Garage brandt uit in Durmestraat in Belzele JDG

09 juni 2019

16u09 0

Voor een brand in een garage in de Durmestraat in Belzele (Evergem) is de brandweer zondagmiddag moeten uitrukken. De brand veroorzaakte een énorm rookpluim, maar de schade bleef gelukkig beperkt tot de stallingsplaats. “Aangezien de garage losstaat van de woning, bleef het huis gespaard”, klinkt het bij de politie. “Bij het incident vielen dan ook geen gewonden.”