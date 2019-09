Funky Fresh uit Sleidinge scoort op WK Streetdance Joeri Seymortier

02 september 2019

15u23 14 Evergem Funky Fresh, het hiphopwedstrijdteam van het Jamcentrum Sleidinge, heeft gescoord op het WK Streetdance in Blackpool, in Engeland.

Onder leiding van de coaches Caycé Knox en Lisa Henry werden de Meetjeslanders zevende in de categorie O18 novice. Ze eindigden dus in de bovenste tabel van de 18 deelnemende teams. “Funky Fresh deed eerder mee aan wedstrijden van Dance Waves, Danssport Vlaanderen, The Code en UDO. Bij UDO werden we geselecteerd om deel te nemen aan het WK in Blackpool. Na maanden keihard trainen behaalden we een mooie zevende plaats”, klinkt het.

Wie deel wil uit maken van de dansfamilie, kan mailen naar jamcentrum@skynet.be.