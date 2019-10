Fotokopie in gemeentehuis kost (fors) meer: prijsverhoging tot 700 procent Joeri Seymortier

12 oktober 2019

10u34 0 Evergem Inwoners van Evergem die op het gemeentehuis een fotokopie nodig hebben, moeten fors meer betalen.

Een fotokopie van A4 kostte 0.04 euro en dat wordt nu 0,20 euro. Voor een A3 betaalde je 0,07 euro en dat wordt nu 0,30 euro. Een kleurenkopie wordt nog duurder. Een A4 in kleur stijgt van 0,26 euro naar 2 euro. Een A3 in kleur kostte 0,51 euro en dat wordt nu 3 euro. Wie een kopie moet maken in het kader van de openbaarheid van bestuur, krijgt de eerste tien wel gratis. Voor een kopie van een Vlarem-dossier, stedenbouwkundig attest, exploitatievergunning of stedenbouwkundige vergunning wordt nog eens 15 euro extra gevraagd.

Het gemeentebestuur voert de prijsstijgingen door om het aantal kopieën tot een minimum te beperken, en zo de papierberg te verkleinen.