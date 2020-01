Flitscontroles op meer locaties: 40 procent rijdt nog altijd te snel in Assenede en Evergem Joeri Seymortier

10 januari 2020

13u02 0 Evergem Veertig procent van de chauffeurs rijdt nog altijd te snel in Assenede en Evergem. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politie en de gemeentebesturen.

De politie Assenede-Evergem controleerde vorig jaar 27.390 voertuigen op hun snelheid. Daaruit bleek dat in de twee gemeenten samen 10.378 bestuurders sneller reden dan toegelaten. Dat is een kleine 40 procent. “De politie controleerde in 2019 op 24 verschillende locaties over de volledige politiezone”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) van Evergem. “Die locaties bepaalt de politie aan de hand van een analyse van ongevallengegevens, snelheidsmetingen en klachten. De conclusie is dat er in 2020 op meer locaties controles zullen zijn, 33 om precies te zijn. Na drie maanden komt er opnieuw een evaluatie. De politie hoopt zo kort op de bal te spelen, want snelheid is een van de vele oorzaken van verkeersongevallen.”