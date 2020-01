Fietsverkeer moet veiliger: tweerichtingsfietspad, snelheidsverlaging en rotonde op komst Joeri Seymortier

20 januari 2020

10u40 0 Evergem De gemeente Evergem lanceert een pak maatregelen om de verkeersveiligheid voor fietsers in het dorp Kluizen te verhogen.

De veiligheid van de fietsers op het traject Oude Burggrave en Vaartstraat-West moet beter. Er komen enkele ingrijpende wijzigingen. “Er komt een tweerichtingsfietspad van 2,50 meter breed”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Tussen de rijweg en het fietspad plaatsen we paaltjes. Dan blijft er nog vijf meter rijweg over. Het autoverkeer kan elkaar nog steeds kruisen aan een aangepaste snelheid. We denken na over het eventueel aanbrengen van uitwijkstroken. Het tweerichtingsfietspad kleurt rood. Aan de hand van fietssjablonen maken we duidelijk dat dit een tweerichtingsfietspad is. Het fietspad situeert zich aan de rechterzijde van de weg, komende van Kluizen, tussen de kruispunten Forelstraat en Guldensporenstraat.”

Minder snel

De snelheid van het einde van de bebouwde kom in Kluizen tot aan de Noordlaan wordt verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur. “Op die manier sporen we het verkeer aan om gebruik te maken van de Noordlaan”, zegt schepen Van der Meersch. “Tussen het kruispunt Toekomststraat en Hoogstraat komt er een snelheidsremmer.”

Voorrang

Op het kruispunt Oude Burggrave en Forelstraat wordt de snelheid verlaagd. “Wie van Ertvelde komt, verleent vanaf de wijziging voorrang aan het verkeer uit de Forelstraat. Zo is de kans groter dat het verkeer de Hoogstraat en Noordlaan neemt. Dit heeft ook een vertragend effect op het verkeer dat toch het traject Oude Burggrave en Vaartstraat-West volgt”, zegt de schepen.

Rotonde

Op het kruispunt Guldensporenlaan met Vaartstraat-West komt er een rotonde met een klein middeneiland. Om de rotonde op te rijden, moet je voorrang verlenen.

Infoavond

De plannen worden uit de doeken gedaan in de parochiezaal van Kluizen, Kluizendorpstraat 80, tijdens een infomarkt op woensdag 5 februari van 19 tot 21 uur. Je komt langs wanneer het voor je past. Op voorhand inschrijven moet niet.