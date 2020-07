Fietstunnel onder Christoffelweg en tramlijn: “Aansluiten op fietsbrug over Ringvaart die er tegen 2022 moet liggen” Joeri Seymortier

17 juli 2020

11u13 0 Evergem Fietsen in Evergem wordt de komende jaren een pak veiliger. Er komt een fietstunnel onder de Christoffelweg, die naar een nieuwe fietsbrug over de Ringvaart moet leiden.

Als alles volgens plan verloopt, zal er eind 2022 een fietsbrug liggen over de Ringvaart. “Het wordt een heus ‘veloduct’”, zegt schepen Lucas Van Der Meersch (CD&V). “Het loopt vanaf het station Evergem tot aan de Spesbroekstraat, met op- en afritten voor een vlotte bereikbaarheid. Het veloduct moet klaar zijn tegen eind 2022. Dan starten de ingrijpende werken aan het knooppunt R4 ter hoogte van Brico en Mc Donalds. Maar als gemeente willen we nog verder gaan, en plannen we een aansluiting op het veloduct via een fietsverbinding vanuit het Eindeken. We willen de oude toegangsweg aankopen van het voormalige ‘Rijkstehuis voor schipperskinderen’, nu de scholencampus in het Vurstjen. Deze lange dreef start in het Eindeken en is onderbroken door de Christoffelweg. We gaan een fietstunnel aanleggen onder de Christoffelweg en de tramlijn, die dan aansluit op het veloduct. Om het verkeersveiliger te maken, zou het fietsverkeer dan geweerd worden op de Waalbrug.”