Fietsend onderwijspersoneel gemeentescholen Evergem krijgt hogere fietsvergoeding Joeri Seymortier

27 juni 2020

14u59 0 Evergem Onderwijzend personeel van de gemeentescholen in Evergem krijgen vanaf 1 september een hogere fietsvergoeding.

Vandaag krijgt onderwijzend personeel van de gemeentescholen in Evergem die met de fiets naar school komen 0,15 eurocent per kilometer. Dat is de vergoeding die overeenkomt met de subsidies van het departement Onderwijs. “Maar het fietsend gemeentepersoneel van Evergem krijgt 0,24 eurocent per kilometer voor hun woon-werkverkeer.”, zegt schepen Kenny Ketels (N-VA). “Wij vonden het een goede zaak om dat gelijk te schakelen. Daarom wordt beslist dat ook het onderwijzend personeel van onze gemeentescholen 0,24 eurocent per kilometer zullen krijgen. De nieuwe regeling gaat in vanaf het nieuwe schooljaar, op 1 september 2020.”