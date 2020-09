Feestactie ’40 jaar markt Sleidinge’ wordt verlengd Joeri Seymortier

24 september 2020

09u40 0 Evergem De feestactie voor de veertigste verjaardag van de wekelijkse markt in Sleidinge wordt een week verlengd, en duurt nog tot vrijdag 9 oktober.

Wie gaat shoppen op de wekelijkse markt van Sleidinge, kan 2.000 euro aan aankoopbonnen winnen. Normaal zou de actie op vrijdag 2 oktober aflopen, maar ze wordt nu verlengd tot vrijdag 9 oktober. Volgende week om 11.30 uur worden de prijzen dan getrokken.

De wekelijkse markt van Sleidinge moet deze week ook wat schuiven. “Op vrijdag 2 oktober is er normaal gezien markt op het dorpsplein van Sleidinge”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “Maar er is kermis op het plein, en er zijn werken in de Dellaertsdreef, met de Schoolstraat als omleidingsweg. Daarom verhuist de markt op vrijdag 2 oktober naar het tweede deel van de Meersstraat.”