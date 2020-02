Feest in WZC De Brembloem: Joanna Cooremans blaast 100 kaarsjes uit Joeri Seymortier

20 februari 2020

10u37 0 Evergem Feest in het woonzorgcentrum De Brembloem in Evergem. Joanna Cooremans heeft er haar honderdste verjaardag gevierd.

Joanna werd geboren in Antwerpen en was zeer sportief tijdens haar jeugdjaren. Vooral zwemmen en dansen waren haar hobby’s. Ze trouwde met haar man tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar in 2004 werd ze weduwe. Samen kregen ze twee zonen en een dochter, die graag kwamen mee feesten. “Joanna heeft het naar haar zin en is vastbesloten er nog een aantal jaren bij te doen”, zegt schepen Jonas De Wispelaere.