Feest in Ertvelde: Marie Hoste blaast 100 kaarsjes uit Joeri Seymortier

22 januari 2020

09u57 0 Evergem Marie Hoste uit Ertvelde heeft haar honderdste verjaardag gevierd. Ze woont sinds vier jaar in het rusthuis van Ertvelde.

Marie Hoste heet eigenlijk Joanne, maar haar roepnaam is altijd Marie geweest. Marie was getrouwd met kleermaker Albert Lippens, en was zelf ook naaister. Ze werd geboren in Rieme en is na haar huwelijk naar de Pastorijstraat in Ertvelde verhuisd. De kinderen Christiane en Wilfried hebben voor vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen gezorgd. Marie bleef tot haar 96ste in haar eigen huisje wonen, en stond er op dat alles altijd kraaknet bleef. Ze gaat ook nog altijd graag mooi gekleed. Nu woont ze in rusthuis Ten Oudenvoorde in Ertvelde. “Ik ben hier beginnen heropleven dankzij de goede zorgen van het personeel”, zegt de eeuwelinge.