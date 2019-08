Fata Morgana in Evergem: vijf sterren zijn binnen! Joeri Seymortier

10u29 0 Evergem Het Speelplein Evergem heeft van de gemeente een vijfsterrengemeente gemaakt, tijdens een eigen versie van Fata Morgana.

Fata Morgana was ooit een populair televisieprogramma, waarin een dorp vijf opdrachten moest vervullen en zo vijf sterren kon verdienen. Dat concept werd door het Speelplein van Evergem over gedaan. Burgemeester Joeri De Maertelaere en schepen Kenny Ketels waren de jury. “De kinderen moesten ludieke opdrachten doen, waaronder een kip curry maken en een mooi dansje doen”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere. “De kinderen hebben zich echt ingezet, en hebben de vijf opdrachten goed vervuld. Evergem is nu officieel een vijfsterrengemeente”, zegt de burgemeester nog.