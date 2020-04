Familie Struyvelt trots op dubbel viergeslacht: “Jammer dat we elkaar nu moeten missen” Joeri Seymortier

15 april 2020

09u52 0 Evergem De familie Struyvelt uit Evergem blikt terug op de tijden voor de coronacrisis, waarbij de familie een dubbel viergeslacht mocht vieren.

Net voor de uitbraak van de coronacrisis was het feest bij de familie Struyvelt in Evergem. Nu de familie niet meer samen mag komen door de coronamaatregelen, bladeren ze graag nog eens in het fotoalbum van het doopfeest dat net voor de uitbraak van de crisis gehouden werd. Tweeling Klara en Matto Struyvelt werden in augustus vorig jaar geboren. Op het doopfeest ging het dubbel viergeslacht op de foto.

Het eerste viergeslacht wordt gevormd door de kleine Matto Struyvelt, papa Tim Struyvelt, grootvader Kurt Struyvelt en overgrootvader Noël Struyvelt. Aan de vrouwenkant zijn dat Klara Struyvelt, mama Ellen Camerlinck, grootmoeder Inge Hemelsoet en overgrootmoeder Hedwige Neyt.