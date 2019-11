Familie Camerlinck viert diamanten huwelijksverjaardag in Sleidinge Joeri Seymortier

14 november 2019

09u14 0 Evergem Georges Camerlinck (85) en Andrea Van de Woestijne (84) uit Sleidinge, allebei landbouwers in hart en nieren, zijn zestig jaar getrouwd.

Het diamanten koppel kreeg vijf kinderen: Martin, Philip, Elsie, Geert en Frank. Ondertussen zijn er veertien kleinkinderen en ook al tien achterkleinkinderen. Ze kregen elkaar in het oog toen ze op de velden aan het werk waren, en leerden elkaar beter kennen op de fiets op weg naar de ‘zondagse vespers’. Georges en Andrea hebben een groot deel van hun leven doorgebracht op het landbouwbedrijf in de Wittemoer in Sleidinge, en zijn na hun pensioen in de Putten gaan wonen. Ook vandaag nog helpen ze hun nakomelingen waar ze kunnen met het werk. Georges slaat ook maar zelden zijn bolling in de Bosstraat over.