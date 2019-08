Extra snelheidsmaatregelen op komst in Doornzeelsestraat Joeri Seymortier

30 augustus 2019

10u37 0 Evergem Evergem plant snelheidsremmende maatregelen in de Doornzeelsestraat, in deelgemeente Doornzele.

Vandaag wordt daar te snel gereden. “Er staan in de Doornzeelsestraat nu al op verschillende plaatsen gele paaltjes naast de rijweg”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “In het najaar gaan we nog extra maatregelen doorvoeren, om het verkeer daar effectief trager te doen rijden. Van Kerkbrugge naar Doornzele wordt vandaag echt nog veel te snel gereden. Er zitten ook verraderlijke bochten in de weg, en daar gebeurden al enkele zware ongevallen. We gaan op verschillende plaatsen de weg versmallen, zodat het verkeer echt zal moeten vertragen.”

De gemeente Evergem werkt samen met de bewonersgroep Leefbaar Doornzele. Eerder kon je al lezen dat er paaltjes komen aan de weg naar school Braambos. “Er zijn nog meer ideeën om Doornzele beter en veiliger te maken. We kijken hoe we het vrachtverkeer uit Doornzele kunnen weren, en zoeken ook een systeem om de wagens op Doornzele Dries weg te krijgen van de ventwegen en zo snel mogelijk op de hoofdweg te krijgen. Ook aan het zwerfvuil en vandalisme in de buurt van Dries wordt iets gedaan”, zegt schepen Van der Meersch nog.