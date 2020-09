Extra politietoezicht aan station en tramhalte Evergem: nieuwe incidenten blijven voorlopig uit Joeri Seymortier

22 september 2020

14u16 3 Evergem De politie blijft zichtbaar controles uitvoeren in de stationsbuurt en rond de tramhalte van Evergem. Na een woelige start van het schooljaar blijven incidenten voorlopig uit.

Bij de start van het nieuwe schooljaar waren er enkele incidenten tussen scholieren. Dat gebeurde voornamelijk aan het station in Evergem, maar ook aan de tram- en bushaltes iets verderop. De politie voert een onderzoek naar de feiten, maar blijft niet bij de pakken zitten. “De politie houdt nu dagelijkse controles op het traject tussen de school, het treinstation en de tramhaltes”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Dat gebeurt zowel tijdens de ochtendspits als de avondspits, zichtbaar in uniform. We hebben ook al een overleg gehad met de vier secundaire scholen. Ook de scholen versterken de controle. Medewerkers van de school hebben extra aandacht voor de veiligheid rond de schoolomgeving, en ze communiceerden hierover naar leerlingen en ouders. De voorbije week bleef alles rustig en waren er geen nieuwe incidenten. De politie blijft toezicht houden, samen met de gemeenschapswachten.”