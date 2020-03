Extra maatregelen tegen coronavirus: openbare gebouwen sluiten, huwelijken gaan door Anthony Statius

13 maart 2020

12u56 4 Evergem Ook Evergem neemt bijkomende maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. De maatregelen zijn van kracht vanaf de nacht van 13 op 14 maart tot en met 3 april.

Deze gemeentelijke gebouwen blijven minstens tot en met 3 april gesloten en alle activiteiten in deze gebouwen zijn geannuleerd: bibliotheken, cultuurcentrum Evergem, gemeentelijke ontmoetingscentra, Huis van Jef, jeugdcentrum Kadet, het koetshuis op het kasteeldomein van Wippelgem, het lokaal dienstencentrum Het Hoeksken, sportcentrum Hoge Wal, sporthal Evergem-Centrum en het zwembad.

Alle activiteiten tot en met 3 april gaan niet door. De gemeentelijke infrastructuur wordt in die periode ook niet verhuurd. De geplande reservaties worden geannuleerd en het huurgeld wordt terugbetaald. Ook de lessen op de scholen gaan niet door. De kinderen zijn dus niet verplicht om naar school te gaan. De gemeente garandeert in die periode wel opvang in alle Evergemse basisscholen. Telkens van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 18 uur.

De gemeentelijke dienstverlening wordt beperkt tot het essentiële. Loketten blijven open op afspraak en waar mogelijk gebeurt de dienstverlening online of telefonisch. De geplande huwelijken gaan door. Ook de wekelijkse markten gaan door, maar enkel de vaste standhouders worden toegelaten.

De openingsuren van het politiecommissariaat blijven behouden. Het onthaal werkt zoveel mogelijk op afspraak, om te voorkomen dat er veel mensen tegelijk in de wachtruimte zitten.

Meer informatie vind je op evergem.be/corona en via 09/216.05.00.