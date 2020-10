Evergemse handelaars moeten nu gratis kerstboom bestellen (en inschrijven voor eindejaarsactie) Joeri Seymortier

06 oktober 2020

12u32 0 Evergem Handelaars uit Evergem moeten nu hun gratis kerstboom bestellen, die de gemeente ter beschikking stelt. Ook inschrijven voor de eindejaarsactie moet nu gebeuren.

Ook dit jaar kunnen Evergemse handelaars een gratis kerstboom met verlichting aanvragen bij de gemeente. “Zo zorgen we voor extra sfeer in de straat”, zegt schepen Kathleen Depoorter (N-VA). “Handelaars kunnen vanaf nu een boom bestellen. Meteen doen we ook een warme oproep om deel te nemen aan de eindejaarsactie. In december vindt jaarlijks de eindejaaractie plaats, een initiatief van de Adviesraad Lokale Economie. Klanten kunnen dan prijzen winnen door aankopen te doen bij lokale handelszaken. Per begonnen aankoopschijf van 5 euro ontvangen ze een stempel. De totale prijzenpot bedraagt dit jaar 17.000 euro.”

Handelaars kunnen een boom bestellen tot 14 oktober, via evergem.be/kerstverlichting. Handelszaken die willen deelnemen aan de eindejaarsactie kunnen zich inschrijven tot 20 oktober via eindejaarsactie.com of info@eindejaarsactie.com.