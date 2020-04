Evergems eventbedrijf maakt vrije radio voor senioren: Radio Rust Roest trekt naar rusthuizen Joeri Seymortier

09u26 12 Evergem Het eventbedrijf Amusivent uit Evergem zorgt in deze coronatijden voor een radiokanaal voor senioren: Radio Rust Roest.

Met hun project Radio Rust Roest trekken ze met een mobiele radiostudio naar alle woonzorgcentra in Evergem. “Iedereen is getroffen, maar klagen en zagen ligt niet in onze aard”, zegt Tom Van der Vennet van Amusivent. “De eventsector ligt volledig plat, maar we willen ons toch nuttig maken. Toen ik voorbij een rusthuis in Evergem reed, en ik de senioren op hun balkon zag staan zwaaien, raakte mij dat hard. Samen met mijn vennoot Kenneth Viellard begon ik na te denken over onze vrije radio voor senioren. DJ Peter Van Praag wou ook meewerken, we vonden snel een caravan en het nodige technisch materiaal. Het project start eerstdaags in de verschillende woonzorgcentra in Evergem. Achteraf is het ook te boeken buiten de gemeente.”

Info: www.radiorustroest.be.